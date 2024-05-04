Блумберг релокантам - марш домой! Вы нам нужны в России, а не на Западе!

Виктор Гайдуков

Россия изнутри совершенно беззащитна, по разным причинам. Тут и безалаберность или продажность отдельных чиновников, тут и крайне либеральные законы, и конечно же так называемая пятая колонна в госучреждениях. Поэтому возвращение крыс, сбежавших когда запахло порохом и которые никогда и не считали себя патриотами, а теперь ещё и подталкиваемых западными спецслужбами к противоправным действиям в городах России, чревато большими неприятностями в лучшем случай. Надо срочно разработать алгоритм действий с возвращенцами. Как мне видится, они должны быть лишены права занимать государственные должности, должны быть лишены права, лет на десять, заключать какие-либо контракты с госучреждениями, в том числе с телевидением, государственными театрами и т.д.