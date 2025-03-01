Пара из ЯНАО сыграла свадьбу на Дне оленевода. Фото

Гости Дня оленевода в Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) смогли увидеть ямальскую свадьбу. Прямо на празднике молодые люди родом из рыбацких династий Ханымейской тундры провели торжественную церемонию бракосочетания.
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