Северная Каролина попросила сто миллиардов долларов для борьбы с последствиями стихийных бедствий у Зеленского, у которого на руках больше денег американских налогоплательщиков, чем у самих США, пишет The Babylon Bee.
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