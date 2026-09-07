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Япония должна помнить, как опасно заниматься реваншизмом

Япония должна помнить, как опасно заниматься реваншизмом

Реакция, продемонстрированная японским МИД, требовавшим демонтировать монументальный памятник советскому солдату в Хабаровске, где он разбивает прикладом символ хризантемы, очень характерна Фото: © Sputnik / Екатерина Чеснокова Это очень японская реакция, ее не могло не быть, так как авторы памятника, конечно, были в курсе, что хризантема – символ императорской власти в Японии, символ сакральный (хоть и просто символ).

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