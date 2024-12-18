Более 1300 детей из Леовского района получили бесплатные стоматологические услуги

Более 1 300 детей из Леовского района в период с сентября по октябрь 2024 года получили стоматологические услуги, финансируемые из фонда профилактических мер Национальной компании медицинского страхования (CNAM), сообщает Noi.
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