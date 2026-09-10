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Бизнес журнал. Урал

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Над тремя регионами УрФО в среду сбили беспилотники

Над тремя регионами УрФО в среду сбили беспилотники

Всего за день российские силы ПВО уничтожили 108 беспилотников.Свердловская область, ХМАО - Югра и ЯНАО вошли в число 15 российских регионов, где 9 сентября были уничтожены украинские беспилотники.

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