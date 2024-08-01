«Совершенно не знал». Раскрыты неожиданные факты о Зеленском

Eduard

В Финляндии шведского населения всего 5%,но там ое Государственный.Лично хотите вы учите его нет,ваше дело.Это нормально.Не нормально где 50% и более на нём говорят пытаются разыгрывать языковую карту и впарить идиотский английский язык язык Империализма и воровства! Это не нормально.Как людям удобно так и говорят.Не хотят не говорят!