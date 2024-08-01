МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не знал украинский язык и насмехался над ним, утверждает журналист и писатель Евгений Додолев в интервью «Аргументы и факты».
«Совершенно не знал». Раскрыты неожиданные факты о Зеленском
Комментарии
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Eduard
В Финляндии шведского населения всего 5%,но там ое Государственный.Лично хотите вы учите его нет,ваше дело.Это нормально.Не нормально где 50% и более на нём говорят пытаются разыгрывать языковую карту и впарить идиотский английский язык язык Империализма и воровства! Это не нормально.Как людям удобно так и говорят.Не хотят не говорят!
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13 час.
Eduard
А почему? А потому что власть незаконная,а переворот провели за деньги иноземцев.Сразу понятно кому нужна Европа и НАТО.
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13 час.
Eduard
Зеленский до и после Выборов!
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13 час.
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