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  • Татьяна Кибишева
    Похоже крепко проштрафился Неверов и иже с ним коли поперли их с занимаемых должностей. Это хороший знак!Неверов будет раб...
  • Eduard
    Зеленский до и после Выборов!«Совершенно не зн...
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«Совершенно не знал». Раскрыты неожиданные факты о Зеленском

«Совершенно не знал». Раскрыты неожиданные факты о Зеленском

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не знал украинский язык и насмехался над ним, утверждает журналист и писатель Евгений Додолев в интервью «Аргументы и факты».

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Комментарии
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Eduard
В Финляндии шведского населения всего 5%,но там ое Государственный.Лично хотите вы учите его нет,ваше дело.Это нормально.Не нормально где 50% и более на нём говорят пытаются разыгрывать языковую карту и впарить идиотский английский язык язык Империализма и воровства! Это не нормально.Как людям удобно так и говорят.Не хотят не говорят!
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13 час.
Eduard
А почему? А потому что власть незаконная,а переворот провели за деньги иноземцев.Сразу понятно кому нужна Европа и НАТО.
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13 час.
Eduard
Зеленский до и после Выборов!
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13 час.

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