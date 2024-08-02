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Astra Group выпустила операционную систему Astra Linux 1.8 с новыми функциями и улучшениями

Astra Group выпустила операционную систему Astra Linux 1.8 с новыми функциями и улучшениями

Astra Group объявила о выпуске новой версии своей операционной системы - Astra Linux 1.8. Это масштабное обновление включает в себя множество существенных изменений, которые делают систему еще более удобной, производительной и безопасной.

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