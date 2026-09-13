Врач Чумакова: два заболевания щитовидки и диабет часто развиваются незаметно

Сахарный диабет второго типа, гипотиреоз и первичный гиперпаратиреоз на ранних стадиях нередко протекают незаметно, а первые признаки могут напоминать обычную усталость или последствия стресса.
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