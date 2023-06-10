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Депутат Афонин предложил Мишустину вернуть проверки работодателей без ограничений

Депутат Афонин предложил Мишустину вернуть проверки работодателей без ограничений

Премьер-министру России Михаилу Мишустину предложили вернуть проверки работодателей без ограничений. С такой идеей выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, сообщил ТАСС.

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