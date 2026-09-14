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Провинция.ру

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В Иванове из горящей квартиры спасли 10-летнего мальчика

В Иванове из горящей квартиры спасли 10-летнего мальчика

Сегодня на улице 1-й Полевой, 35 в Иванове загорелась квартира на пятом этаже. Пожарные прибыли и увидели горение в комнате и дым из окон.

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