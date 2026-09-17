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Марк Бернес оживает на сцене: как в Москве зажгли настоящий музыкальный роман к его 115-летию

Москва в середине сентября вдруг наполнилась особенной теплотой. В зале имени Светланова Московского международного Дома музыки состоялась премьера музыкального романа «Я люблю тебя, жизнь», посвящённого 115-летию со дня рождения Марка Бернеса.

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