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Татар-информ

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Результаты розыгрыша второго авто на конкурсе «Всей семьей на выборы» отменены

Результаты розыгрыша второго авто на конкурсе «Всей семьей на выборы» отменены

Фото: скриншот видео Результаты розыгрыша второго из трех автомобилей Sollers ST8 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» отменены из-за несоблюдения условий конкурса.

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