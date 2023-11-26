Движение Первых провело Всероссийский киберурок

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Движение Первых совместно с Альянсом по защите детей в цифровой среде провело Всероссийский киберурок на тему «Актуальные цифровые угрозы» для школьников и студентов ссузов, об этом сообщает пресс-служба проекта.