Движение Первых провело Всероссийский киберурок

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Движение Первых совместно с Альянсом по защите детей в цифровой среде провело Всероссийский киберурок на тему «Актуальные цифровые угрозы» для школьников и студентов ссузов, об этом сообщает пресс-служба проекта.
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