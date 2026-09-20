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В Пермском крае закрылись участки: какую явку зафиксировали на выборах в Госдуму

В Пермском крае закрылись участки: какую явку зафиксировали на выборах в Госдуму

ПЕРМЬ, 20 сентября, ФедералПресс. В Пермском крае завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и местные представительные органы.

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