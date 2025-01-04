Эксперт: «Большая часть беспилотников никакого вреда стране не наносит»

Беспилотные летательные аппараты были сбиты над Ленинградской областью Российская армия и спецслужбы грамотно выполняют свой долг, однако вражеские беспилотники будут появляться до окончания специальной военной операции на Украине.
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