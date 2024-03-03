Стала известна причина, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину

Американский журнал Military Watch считает, что руководство альянса не устраивают провалы ВСУ и потеря Украиной территорийВ MWM заявили, что у лидеров стран НАТО есть причина для обсуждения возможной отправки солдат альянса на Украину.
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