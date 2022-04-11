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ЕС впервые принял секторальные санкции, затрагивающие газовую отрасль России

ЕС впервые принял секторальные санкции, затрагивающие газовую отрасль России

Запад ввел очередной крупный пакет экономических ограничений против нашей страны. При этом ЕС впервые принял секторальные санкции, затрагивающие газовую отрасль России.

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