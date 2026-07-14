Мэр столицы заявил, что современные кабинеты физики появятся в 100 школах

Более 20 тысяч школьников выбрали физику для сдачи ОГЭ в этом году, сообщил Сергей Собянин. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось на три тысячи, а интерес учеников к предмету продолжает расти.
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