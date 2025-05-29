Конгрессмен Уилсон рассказал пранкерам, кто является тузом Киева в рукаве, и о вступлении Украины в НАТО

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, что выступает за вступление Украины в НАТО.
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