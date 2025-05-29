Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Конгрессмен Уилсон рассказал пранкерам, кто является тузом Киева в рукаве, и о вступлении Украины в НАТО

Конгрессмен Уилсон рассказал пранкерам, кто является тузом Киева в рукаве, и о вступлении Украины в НАТО

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, что выступает за вступление Украины в НАТО.

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Комментарии
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степан дунов
К сожалению такое мышление у пиндосов преобладает в массе. Они вбили себе в голову что они наместники бога на земле и истина в последней инстанции. России надо это понимать и помнить что только  экономическая и военная мощь заставит считаться с ней.
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12 час.
Владимир Соловьев
&quot;кто является тузом Киева в рукаве&quot;. ЯВНО НЕ ТУЗОМ, А ШЕСТЁРКОЙ. ОДНАКО &quot;ТУЗ&quot; ЯВНО ОПАСАЕТСЯ, КАК БЫ САМОМУ НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ - ШЕСТЁРКОЙ В РУКАХ миллиардеров.
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10 час.
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