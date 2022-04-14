В Курганской области инспектор ДПС вывел женщину из горящего дома

Экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД в составе лейтенанта полиции Евгения Овсянникова и младшего лейтенанта полиции Александра Соколова, в ночное время находясь на маршруте патрулирования в деревне Иванково Мишкинского района, заметил возгорание жилого дома.