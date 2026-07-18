Скорбим! Погибли молодые люди в эту ночь: Татьяна Ким поможет семьям

Татьяна Ким пообещала поддержку семьям погибших при атаках на склады Wildberries Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания окажет помощь семьям погибших и всем пострадавшим после атак на логистические комплексы компании.
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