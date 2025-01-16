Аутофагия: новые данные о защите нейронов и борьбе с нейродегенерацией

Группа ученых из Кластера передовых исследований старения CECAD в сотрудничестве с коллегами из Кельнского университета (University of Cologne), Центра исследований Юлиха (Forschungszentrum Jülich) и Университета Лозанны (University of Lausanne) обнаружила новые механизмы, с помощью которых аутофагия защищает нейроны и поддерживает здоровье мозга.