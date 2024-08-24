В Госдуме заявили о желании Запада «покорить» Telegram

Запад хочет сделать Telegram подконтрольным, как в свое время получилось с Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).