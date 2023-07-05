Неудачное для Украины развитие наступления заставило киевский режим делать то, что он умеет лучше всего — искать виноватых на стороне.
Банковая против Запада
Комментарии
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Надежда Захарова
доигрались, в зеркале увидите виновных😀
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18 час.
Lora Некрасова
Не понимаю, почему везде ссылаются на Залужного, хотя никакого фактического подтверждения его нахождения на этом свете нигде не было. А те небольшие картинки его выступлений, которые публиковались, просто монтаж.
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13 час.
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