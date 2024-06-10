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"Всегда буду чувствовать себя неполноценным родителем". Дэвид Духовны жалеет о том, что пропустил взросление детей из-за карьеры

"Всегда буду чувствовать себя неполноценным родителем". Дэвид Духовны жалеет о том, что пропустил взросление детей из-за карьеры

Дэвид Духовны жалеет о том, что пропустил взросление своих детей и предпочёл им успешную карьеру в кино.

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