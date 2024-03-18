Названо число участников премии премии «Россия — мои горизонты»

На премию «Россия — мои горизонты» претендует 3032 конкурсанта. Заявочная кампания Первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты» длилась 2,5 месяца и завершилась в конце февраля.
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