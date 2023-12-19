В Барнауле обморожения за две недели получили 40 человек, один умер

В не самые сильные тридцатиградусные морозы произошел резкий рост количества обморожений В Барнауле за последние две недели в отделение горбольницы № 3 с симптомами обморожения обратилось 40 человек, трое перенесли сложные операции на конечностях, один скончался, сообщают "Вести Алтай".