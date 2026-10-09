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Царьград

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Air Astana запускает рейсы из Алматы и Астаны в Салалу с 23 октября

Air Astana запускает рейсы из Алматы и Астаны в Салалу с 23 октября

Казахстанский национальный перевозчик Air Astana с 23 октября начнёт выполнять регулярные рейсы из Алматы в Салалу, а днём позже откроет направление Астана — Салала.

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