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Царьград

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В Адыгее завели дело после гибели мужчины при взрыве газа

В Адыгее завели дело после гибели мужчины при взрыве газа

В посёлке Яблоновский Адыгеи 9 октября 2026 года взрыв бытового газа разрушил частный дом: 67-летний хозяин погиб, а 56-летняя женщина получила повреждения.

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