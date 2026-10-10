В Адыгее завели дело после гибели мужчины при взрыве газа

В посёлке Яблоновский Адыгеи 9 октября 2026 года взрыв бытового газа разрушил частный дом: 67-летний хозяин погиб, а 56-летняя женщина получила повреждения.
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