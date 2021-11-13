Замминистра энергетики Украины Немчинов попытался найти замену российскому газу

Хохлы генетически расположены к воровству и халяве. К работе и творчеству неприспособлены, любят жрать вареники и запивать буряковой горилкой, сидя с кумом в мазанке крытой камышом.

Mikhail Yurievitch

Почему то свыней не жалко. Их мечта разорвать связи с Русским Миром сбылась. Теперь какло-cpaнь продолжит вместе с Зионизмом, нацизмом и терроризмом в роли изгоев современной демократической Цивилизации.