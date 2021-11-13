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Замминистра энергетики Украины Немчинов попытался найти замену российскому газу

Замминистра энергетики Украины Немчинов попытался найти замену российскому газу

Дефицит газа на Украине не станет для страны катастрофой. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1» и выдвинул свои варианты.

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