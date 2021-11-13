Дефицит газа на Украине не станет для страны катастрофой. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1» и выдвинул свои варианты.
Замминистра энергетики Украины Немчинов попытался найти замену российскому газу
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Валерий Федосеев
Хохлы генетически расположены к воровству и халяве. К работе и творчеству неприспособлены, любят жрать вареники и запивать буряковой горилкой, сидя с кумом в мазанке крытой камышом.
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