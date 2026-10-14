Британские «зелёные» объявили сионизм формой расизма, вызвав общественный раскол Британский политический истеблишмент столкнулся с серьёзным расколом после того, как Партия зелёных приняла резолюцию, объявляющую сионизм формой расизма.
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