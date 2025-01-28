Климатолог связал аномально тёплый январь в Москве с ЧП на «Северных потоках»

Выбросы газа, произошедшие в результате взрывов на российских «Северных потоках» в 2022 году, могли привести к аномальному потеплению в январе в Москве, заявил климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.
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