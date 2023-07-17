Украина — «Новая Колумбия» в центре Европы: Зеленский служит глобальной наркомафии

Алексей Куницын Клоун, Нарко-Президент, Приемник Бандеры - колется, нюхает и даже не считает нужным это скрывать!!! Зеленский сольёт Украину из-за за передоза наркотиков, или Американцы ему сами сделают передоз.

Ксюша Кирьязис А чё они каннибализм не легализуют? Причин для легализации много....