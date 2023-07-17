Украина — «Новая Колумбия» в центре Европы: Зеленский служит глобальной наркомафии
Кому война — кому легализация родна. Все любители «курнуть и раскумариться» радостно вздохнули. 268 депутатов украинской Верховной рады «в едином порыве» проголосовали в первом чтении за законопроект о легализации конопли (Cannabis на медицинском языке).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Клоун, Нарко-Президент, Приемник Бандеры - колется, нюхает и даже не считает нужным это скрывать!!! Зеленский сольёт Украину из-за за передоза наркотиков, или Американцы ему сами сделают передоз.
А чё они каннибализм не легализуют? Причин для легализации много....
он и не запрещен законодательно)) кушай себе на здоровье!😂
Свежие комментарии