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Украина — «Новая Колумбия» в центре Европы: Зеленский служит глобальной наркомафии

Украина — «Новая Колумбия» в центре Европы: Зеленский служит глобальной наркомафии

Кому война — кому легализация родна. Все любители «курнуть и раскумариться» радостно вздохнули. 268 депутатов украинской Верховной рады «в едином порыве» проголосовали в первом чтении за законопроект о легализации конопли (Cannabis на медицинском языке).

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Комментарии
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Алексей Куницын
Клоун, Нарко-Президент, Приемник Бандеры - колется, нюхает и даже не считает нужным это скрывать!!! Зеленский сольёт Украину из-за за передоза наркотиков, или Американцы ему сами сделают передоз.
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3 час.
Ксюша Кирьязис
А чё они каннибализм не легализуют? Причин для легализации много....
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2 час.
Владимир Соколов
он и не запрещен законодательно)) кушай себе на здоровье!😂
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23 мин.

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