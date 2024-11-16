По словам инсайдера, Microsoft еще не рассказала обо всех крупных играх для Xbox на 2025 годПо словам игрового журналиста и инсайдера Джеза Кордена из Windows Central, Microsoft пока не раскрыла все крупные игры для Xbox Series X|S на 2025 год – компания готовит новые релизы и припасла сюрпризы для своих… источник#Microsoft.