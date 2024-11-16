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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам инсайдера, Microsoft еще не рассказала обо всех крупных играх для Xbox на ...

По словам инсайдера, Microsoft еще не рассказала обо всех крупных играх для Xbox на ...

По словам инсайдера, Microsoft еще не рассказала обо всех крупных играх для Xbox на 2025 годПо словам игрового журналиста и инсайдера Джеза Кордена из Windows Central, Microsoft пока не раскрыла все крупные игры для Xbox Series X|S на 2025 год – компания готовит новые релизы и припасла сюрпризы для своих… источник#Microsoft.

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