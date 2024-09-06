Lenta.ru: на теле генерала Хандаева нашли след от неизвестной инъекции

На теле генерал-полковника Магомеда Хандаева, который занимал высокую должность в управлении госэкспертизы Минобороны РФ и был близким человеком экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, обнаружили след от неустановленной инъекции.
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