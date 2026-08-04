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Всё о женщинах

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Историк моды назвала моветоном яркий лак на длинных ногтях

Историк моды назвала моветоном яркий лак на длинных ногтях

Маникюр с дизайном не следует делать тем, кто не связан с шоу-бизнесом. Сейчас прослеживается тренд на натуральность, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» искусствовед, телеведущая Мария Третьякова.

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