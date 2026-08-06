Аделина Панина: ритуал богатства на сахар

Магия сахара — это одно из самых доступных и при этом эффективных направлений в бытовой эзотерике. Сахар обладает уникальной способностью «подслащивать» жизнь, притягивать благоприятные события и, согласно поверьям, «липнуть» к деньгам.
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