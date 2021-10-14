smi.today

1 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Под водой живут японцы, разонравилась земля. Русские в Японском море ловят их на мотыля. Те с дельфинами нанежившись ...Лидеры России и Я...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Все-так решил пояснить, почем Саакашвили - Великий Человек. Этот человек, будучи президентом Грузии, превратил страну...Саакашвили расска...
  • Александр Сергеевич Кончеев
    Саакашвили, без всяких сомнений, Великий Человек. Ни одному человеку в мире не удалось сделать то, что сделал он. Это...Саакашвили расска...

Красноярские работодатели будут отстранять от работы людей без вакцинации

Красноярские работодатели будут отстранять от работы людей без вакцинации

Обязанность работодателя отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы не прошедших вакцинацию от COVID-19 сотрудников предусмотрена в Постановлении Главного санитарного врача по Красноярскому краю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх