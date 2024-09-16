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По информации семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода. ВСУ били по мирному населению из РСЗО "Вампир".

По информации семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода. ВСУ били по мирному населению из РСЗО "Вампир".

По информации семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода. ВСУ били по мирному населению из РСЗО "Вампир".

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