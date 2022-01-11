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Мартыновская дерзко потроллила Сергея Притулу за кулисами "Мастер Шеф": "Ненавижу...

Мартыновская дерзко потроллила Сергея Притулу за кулисами "Мастер Шеф": "Ненавижу...

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая стала победительницей третьего сезона и училась в Париже, не только делится интересными рецептами, но и показывает свою повседневную жизнь.

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