Мартыновская дерзко потроллила Сергея Притулу за кулисами "Мастер Шеф": "Ненавижу...

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая стала победительницей третьего сезона и училась в Париже, не только делится интересными рецептами, но и показывает свою повседневную жизнь.
Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая стала победительницей третьего сезона и училась в Париже, не только делится интересными рецептами, но и показывает свою повседневную жизнь.
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