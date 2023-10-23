Британскую полицию призовут к ответу за отказ задерживать призывающих к джихаду

Телеканал Sky News сообщил, что министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман хочет потребовать от начальника полиции Лондона Марка Роули объяснений после отказа полицейских задерживать участников пропалестиснкой демонстрации, которые призывали к джихаду .
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