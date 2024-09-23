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Будет вкусно

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Пикантный салат из кабачков: 5 минут – и блюдо на столе

Пикантный салат из кабачков: 5 минут – и блюдо на столе

Ингредиенты: • Кабачки – 2 шт. (общий вес 500 г)• Растительное масло – 1 ч.л.• Чеснок – 2-3 зубчика• Молотый перец – по вкусу Заправка: • Грецкие орехи – 70 г• Свежая петрушка – 50 г• Кунжут – 10 г• Оливковое масло, сок лимона и соевый соус – по 2 ст.

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