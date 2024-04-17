«Известия» показали обстановку на митинге против закона об иноагентах в Грузии

Протестующие против закона об иностранных агентах в центре Тбилиси разделились на две части — одни находятся у канцелярии премьер-министра Грузии, в которую до этого планировали прорваться, другие ушли к парламенту, сообщает 18 апреля корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.
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