Для модификации Half-Life: Alyx NoVR вышло обновление, вносящее улучшения в анимации ...

Для модификации Half-Life: Alyx NoVR вышло обновление, вносящее улучшения в анимацииКоманда, занимающаяся разработкой мода Half-Life: Alyx NoVR, только что выпустила новое обновление, которое привнесло в мод несколько замечательных улучшений анимации.
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