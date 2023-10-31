Писательница Татьяна Муромцева умерла на 101-м году жизни

Глава русской миссии во французской культурной ассоциации La Renaissance Francaise Зоя Арриньон заявила, что в 100 лет ушла из жизни русская писательница Татьяна Муромцева, которая являлась племянницей Ивана Бунина.
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