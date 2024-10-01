Си Цзиньпин почтил память павших народных героев

Пекин, 30 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители в понедельник на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина приняли участие в церемонии возложения корзин с цветами, чтобы почтить память павших народных героев.