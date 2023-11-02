Известная ведущая НТВ впервые раскрыла отношение к СВО

Татьяна Миткова является легендой российского телевидения времен перестройки. Она запомнилась публике как ведущая самых популярных вечерних выпусков передачи "Сегодня" на НТВ, оказавшись в команде профессионалов, которым причисляют ключевую заслугу в формировании одного из ведущих каналов страны.