Известная ведущая НТВ впервые раскрыла отношение к СВО

Татьяна Миткова является легендой российского телевидения времен перестройки. Она запомнилась публике как ведущая самых популярных вечерних выпусков передачи "Сегодня" на НТВ, оказавшись в команде профессионалов, которым причисляют ключевую заслугу в формировании одного из ведущих каналов страны.
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