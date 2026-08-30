Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Германия готовит совместный с НАТО ответ на инцидент с дроном в Лейпциге

Германия готовит совместный с НАТО ответ на инцидент с дроном в Лейпциге

Германия скоординировала с ЕС и НАТО ответ по инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

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