Воскресное

И кого надо тащить в международный суд ? Бревна из шаров выньте сначала прежде чем пенять на русских.

Ирина Быкова

Израильтяне опозорили себя в глазах всего мира. Теперь их все будут считать безжалостными убийцами тысяч невинных детей и мирных граждан Палестины. Сейчас и навсегда.