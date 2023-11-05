Не выходит каменный цветок у пиндосов. И у Нетаньяху, которого они поддерживают, тоже.Та самая мировая общественность, о которой они так любят вещать, на стороне палестинских детей.
Воскресное
Комментарии
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Н
Нина
И кого надо тащить в международный суд ? Бревна из шаров выньте сначала прежде чем пенять на русских.
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2 д.
Александр Клишин
Нибудет.
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2 д.
Ирина Быкова
Израильтяне опозорили себя в глазах всего мира. Теперь их все будут считать безжалостными убийцами тысяч невинных детей и мирных граждан Палестины. Сейчас и навсегда.
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2 д.
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